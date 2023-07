KANA: Tuuli Mathiseni lihtsad ja rahakotisõbralikud suveroad

„Kana maitsestamiseks on peaaegu lõputult võimalusi,“ kinnitab kogenud retseptimeister Tuuli Mathisen oma äsja ilmunud, järjekorras juba 13. kokaraamatus. Küllap see ongi üks põhjusi, miks kanaliha on saanud nii populaarseks. Tuuli jagab Toidutares ka oma kolme lemmikretsepti, millega oleks teistelgi lihtne oma suvist söögilauda mitmekesistada. Oled sa näiteks Kung pao-kana ehk hiinapärast kanarooga paprika ja pähklitega kunagi proovinud?