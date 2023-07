LAPSED KÖÖGIS: magusad vaarika-kondenspiimasaiad

Määri saiaviilude mõlemale poolele võid. Tõsta need pannile küpsema. Kuumuta seni, kuni alumine pool on kuldpruun. Pööra ümber, raputa suhkrut ja kaneeli. Küpseta ka teine pool kuldpruuniks. Pärast seda võid saiad korraks teistpidi pöörata, et ka suhkur kergelt sulaks.