KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Kivi Paber Käärid (Tallinn): nii supi- kui ka praepöial on horisondist kõrgemal, ehkki ilma liigse vaimustuseta

Telliskivi linnak on kulinaarseks retkeks hea koht kasvõi seetõttu, et leiab alternatiive. Kui isegi koht, mis kõigi näitajate kohaselt pidanuks lahti olema, on lihtsalt ilma ühegi vabanduse või seletuseta suletud (Kärbes, miks nii?), astud kaks sammu edasi ja leiad sõbralikuma koha. Seekord siis Kivi Paber Käärid.