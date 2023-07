TÄNA ON RAHVUSVAHELINE ŠOKOLAADIPÄEV: söö šokolaadi, siis oled õnnelik ja elad 100aastaseks

„Aga kahjuks on šokolaadis ka palju kaloreid, sestap ei tasuks seda ülemäärastes kogustes siiski süüa. Parem natuke ja nautides,“ tõdeb ta. Aga eks sa katsu piiri pidada! Pealegi on vahel väidetud, et šokolaadis leidub psühhotroopseid ühendeid ja sestap võib šokolaad sõltuvust tekitada.