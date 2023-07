SÄÄSTUJUHT | Maitserännak Itaaliasse: tomati-hakklihapasta ja eriline lihapallipitsa

Toitev lihapallipitsa sobib hästi nii lõuna- kui ka õhtusöögiks. Põhjaks on sel maitsestatud pärmi-lehttainapallid, mis ahjus koos kattega mõnusalt kohevaks kerkivad, katteks aga parajalt juustu ja lihapalle. See on roog, kus saavad käed külge lüüa ka koolivaheajal kodus olevad lapsed.