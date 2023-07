LIDLI AVASTUSRETK | See suvi on jäätise päralt

Lidli hinnasildid šokeerivalt ei mõju. Vahvlitopsi tüüpi ja suuruses jäätiste hind algab 39 sendist, üle euro ulatub ainult maksisuuruses jäätisetopsi hind. Samuti on soodsad liitrised jäätised. Näiteks Eestis toodetud vanillijäätise liitri eest tuleb välja käia üksnes 1,19 eurot ja see pole isegi soodushind.

Kindlasti tasuks enne jäätisejahile suundumist üle vaadata Lidl Plusi äpi kupongid, sest erinevatele jäätistele pakuti soodustusi juba suve algul. Ilmselt on neid suve jooksul tulemas teisigi. See on eriti hea uudis neile, kelle peres on maiustajaid hulgi.

Hea nipp lastevanematele

Iga lapsevanem teab, kui väga mudilased jäätist armastavad. Nunnud paluvad silmad teevad südame härdaks ja lapse palvest on raske keelduda isegi siis, kui tegemist on päeva neljanda jäätisega. Sellisteks puhkudeks on kaval varuda võimalikult väikseid jäätiseid, et lapse suhkrutarbimine kontrolli all hoida.

Mõnusalt magusad ja kõigest 30 grammi kaaluvad pulgajäätised on Lidli jäätisevalikus täiesti esindatud. Tavalisest ligi kaks korda väiksemate jäätistega ei ole patt last premeerida isegi siis, kui tema hing ihaldab nelja. Needsamad, vähem kui 100 kalorit sisaldavad külmad ampsud on sobiv valik ka kaalu jälgivatele täiskasvanutele.