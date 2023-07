NÄDALA KOOK | Pirni-sõstra-šokolaadivahukook

Magus mahlane pirn ja hapukad punased sõstrad koos šokolaadiga on üheks suvekoogiks suurepärane kooslus. Talvelgi hea teha, kui oled suvel sõstraid sügavkülma varunud, pirnid on õnneks aasta läbi poes olemas. Ka küpsetatud koogipõhjas on šokolaadi – strösselite kujul. Need ei sula küpsemise ajal nii palju kui riivitud või hakitud šokolaad ja seetõttu on põhi kergelt krõmpsuva konsistentsiga. Kui sööjate hulgas on ka nooremaid pereliikmeid, siis immuta koogipõhja likööri asemel näiteks sõstramahla või piimakohviga.