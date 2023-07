SÜDASUVE MAITSE | Värske kartuli salat pruunistatud või, rediste ja kalamarjaga

Värske kartul võiga – kes siis seda maitset ei teaks! Aga proovi värskeid kartuleid pruunistatud võiga ja maitseelamus on vaat et vägevamgi. Või pruunistamiseks prae seda poti põhjas, kuni hakkab eralduma tugevat pähklist aroomi ja sulavõi värvub kuldpruuniks. Salatiks lisa vaagnale kartulite vahele õhukesi rediseviilusid, kalamarja ja hapukoort ning tulemuseks on oivaliselt maitserohke ja värske suvesalat.