VALMIB RUTTU | Tortilja sooja köögiviljakatte, oliivide ja fetaga

See on maitsev võimalus kergeks taimseks lõuna- või õhtusöögiks, eriti soojal päeval, kui midagi suurt ja toitvat ei jaksagi süüa. Küüslaugu ja sidruniga maitsestatud kikerhernetamp ning pannikuuma saanud sibul ja tomat on koos tortiljaga just parajalt kerge kõhutäis.