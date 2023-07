NÄDALAMENÜÜ | 10.–16. juuli: sõida seenele! Kui metsa minna pole mahti, torma turule

Mõnusalt soojad ja vihmased suveilmad on metsa all samblast juba esimesed seened välja võlunud. Võimalust mõnd seenerooga teha ei saa ometi kasutamata jätta. Kel aga aega metsa minna pole, võib seenele minna ka turule. Või äkki on kellelgi veel sügavkülmaski seeni varuks.