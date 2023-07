VIDEO | TIKTOKI TOIDUNIPID: superidee, kuidas valmistada kiirelt maitsvad pannkoogid!

Selles saates katsetame, kas ka näiteks esmaspäeva hommikul saaks nautida pühapäeva võlusid. Kas kiire vaevaga saab sügavkülmutatud tainast teha maitsvad pannkoogid? Nipp on ideaalne ka olukorras, kus on vaja korraga teha suurem kogus pannkooke. Nii saad lihtsa vaevaga päev enne pannkoogihommiku ettevalmistused ära teha.

