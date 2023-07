KUS ON SUURIM MICHELINI KOKKADE TIHEDUS EUROOPAS? TÕENÄOLISELT NOBLESSNERI KVARTALIS!

„Ruutmeetri kohta toimetab siin kõige rohkem Michelini kokkasid Eestis,“ ütleb ettevõtja Indrek Kasela Noblessneri sadama kail oma hommikust espressot rüübates. Ta kahtlustab, et Michelini meeste tihedus on siin vist isegi Euroopa kõrgeim ja ainult profid saavad aru, kui kõva saavutus on juba teisel aastal saada Matthias Dietheril restoranile 180° kaks Michelini tähte. See on ka maailmatasemel väga märkimisväärne tulemus ja minu teada olevat restoran järgmised neli kuud juba broneeritud. „Ei, mul broneeringut pole,“ naerab Kasela, et tihedamini kui kliendina näeb ta tippkokka vabal ajal naabrina.