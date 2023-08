Gingles Party (Gin’i & Vallaliste Pidu) juba 8. septembril Tallinna Vanalinnas Ärkel katusebaaris!

Džinni ajalugu ulatub sajandite taha. Esimesed märgid sellest aromaatsest, kadakamarja-maitselisest destilleeritud joogist on pärit juba 15. sajandi Madalmaadest. 17. sajandil tõid briti sõdurid Hollandi päritolu „geneveri“ Suurbritanniasse, kus see kiiresti populaarsust kogus.

Viimastel aastatel on džinn muutunud üha armastatumaks seltskonnajoogiks, mida saab nautida mitmel erineval viisil. See võib olla osa klassikalistest kokteilidest, näiteks Gin & Tonic, Martini, Negroni või Tom Collins. Ent seda võib juua ka puhtalt, jääga või veega lahjendatult, et täielikult kogeda selle väeka joogi ainulaadset maitset ja aroomi. See võrratu jook annab igale koosviibimisele mõnusa vaibi.