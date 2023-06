UUED SUUNAD ŠAŠLÕKIMAAILMAS: eestlane eelistab sea asemel kanavardaid keerutada

„Sealiha hind keerutab kosmoses ja eks see on kindlasti tarbijate otsuseid mõjutanud,“ tõdeb Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük, et enimmüüdud suvetoodete pingereas troonib hetkel kanaliha. Ka jaaninädalaks prognoosib ta linnulihatoodete rekordmüüki. „Šašlõkkide puhul näeme selget trendi, et sealiha asemel eelistatakse broileriliha, mis moodustab pea 60 protsenti kõikide šašlõkkide müügist,“ kinnitab ka Rakvere ja Talleggi tootearendus- ja turundusdirektor Janne Laik-Lõhmus.