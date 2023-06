Säästujuht: kust poest leiab grillimiseks kõige soodsamalt liha ja kust saab kõige soodsamalt kätte kala?

Pane tähele, et Lidli kaupluste pakkumised kehtivad pühapäeva ehk 25. juunini. Rimi ja Maxima poodides püsivad soodushinnad 26. juunini ning Grossi kaupluses jätkub kampaania 29. juunini. Coopi keti poodides kehtivad kampaaniapakkumised 30. juunini, Meie keti poodides 2. juulini ning Selveri ja Delice`i kauplustes 3. juulini.

Jaanipäeva eel keskendume põhjalikumalt liha ja kala kampaaniahindadele, et oleks teada, mida soodsalt grillile saab panna. Kõigis poodides on kampaaniahindadega marineeritud lihade valik muljetavaldav, samuti on sööjate maitse-eelistused seinast seina, sestap järgnevalt ülevaade vaid maitsestamata lihade-kalade sooduspakkumistest.