SAID MÄRJAKS JA TAHAKS KUUMA SUPPI? Suvine minestrone päästab!

Minestrone tähendab tõlkes paksu köögiviljasuppi ja just selline, parajalt paks, on ka suvine minestrone. Itaaliapärane supp maisteb hästi igal aastaajal, aga just suvel saab sellest eriliselt kerge ja värvilise variandi kokku keeta. Kes toekamat suppi soovib, võib lisada näiteks grillitud kana või singikuubikuid.