PILLE PETERSOO: see on meie pere spagetiretsept, mida mu lapsed tahaks süüa märksa tihedamini

„Ma olen toidu suhtes valiv, aga samas ei ole erilisi lemmikuid — meeldib kõik, mis mul hästi välja tuleb. Hooajalisus on ka oluline — suvel pole midagi maitsvamat kui maasikad või tomatid, aga no veebruaris neid ei taha. Mu kolme lapse suur lemmik, mida kord-kaks kuus teen, on Marmite spagetid. Oleks laste otsustada, teeksin vist igal nädalal,“ räägib Nami-nami retseptiportaali eestvedaja ja Viimsi vallavolikogu liige Pille Petersoo