Avokaadosid on erineva kuju, värvi ja suurusega. Kõige tavalisem on ovaalse kujuga Hassi avokaado, mis valminult on krobelise pruuni või mustja koorega. Nime sai see sort Lõuna-California postikandja Rudolph Hassi järgi, kes seda esimesena kasvatas ja müüs.