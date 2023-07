Selle suve superstaar – kodus valmistatud jäätis

Laias laastus jaguneb kodune jäätisevalmistamine hinna ja tehnika alusel kolmeks.

Üks võimalus jäätist valmistada on hinna poolest keskklassi jäävate jäätisevalmistajatega, mis maksavad saja euro ringis. „Kõnealustel jäätisevalmistajatel pannakse kaussi meelepärased koostisosad ning masin keerutab neist kreemja ja koheva massi. Seejärel on vaja võtta kauss, milles masin jäätise kokku segas, ja panna see vähemalt 12 tunniks sügavkülma,“ kõneleb Kaubamaja kodumaailma teenindaja Geta Timm.