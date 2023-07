TÄIUSLIK GRILLIELAMUS! Searibid Kreeka moodi

Ribid on suvel kuumal grillil sage külaline. Lihtsalt valmib maitsev kreekapärane maitseõli, mille koostises on rohkelt sidrunit, küüslauku ja vahemerelisi ürte. Varu maitsestumiseks vähemalt 3-4 tundi, võimalusel lase ribidel maitseid koguda öö läbi. Küpsenud ribidele puista soolahelbeid ja pigista peale värsket sidrunimahla – siis on ribid täiuslikult Kreeka moodi!