GALERII | VEINIMEISTRITE MAA: „Siit leiab üha uusi ja uusi veine, omanäolisi veinimeistreid ja ennekuulmatuid viinamarjasorte.“ 

Sestpeale on Tiina suurema osa ajast veetnud viinamarjade, veinivaatide, Portugali parimate veinimeistrite ja viinamarjakasvatajate seltsis, uurinud selle põneva marja- ja veinimaa kuulsusrikast ajalugu, veinitegemise ja ka veinimaitsmise kunsti. „Suhe kõikidesse veinidesse, mida pakume, on isiklik: iga meie vein on hoolega valitud ja maitstud, kõik viinamäed läbi käidud, veinimeistrid tuttavaks saanud. Teiste sõnadega: toome Eestisse vaid neid veine, mida ise hea meelega naudime,” rõhutab ta.

Klassikaline Vinho Verde või hoopis hõrk Bairrada vahuvein?

Foto : Erakogu

Ei pea maksma miljoneid

Portugali kuulsamaid veinimeistreid Osvaldo Amado (57) on hiljutises intervjuus öelnud, et kõige keerulisem ja töö- ning vaimujõumahukam on tema jaoks just odavama hinnaklassi vahuveinide tegemine. „Luksusjoogid teevad end ise, mul tuleb vaid kohal olla,“ naerab ta, „aga n-ö igapäevased mullid peavad olema nii head, et inimesed neid ostavad. Ja ostavad nad ainult siis, kui need tõesti maitsevad!“