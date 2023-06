STAARI KÖÖGIANKEET | Kokaraamatute autor Raili Mikk: „Kui müsli hakkab otsa saama, teen kohemaid uue tünnitäie!“

„Armastan head toitu, lemmikud on pidevas muutumises nii kodus kui ka restoranis. Kunagi võisin lõputult kitsejuustusalatit tellida, ühel hetkel sai mõõt täis. Kodus on sama lugu, et teen kuude kaupa salatit, siis aga tekib väljakannatamatu isu ühepajatoidu järele,“ räägib kokaraamatute autor Raili Mikk, millised toidud tema lemmikute hulka kuuluvad.