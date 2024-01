KUIDAS KÖÖGIS SENTI SAAGIDA: läbiproovitud nipid ja trikid, et õhtusöögi hind kahaneks

Olukorras, kus kõik on aiva kallim, on hea meelde tuletada nippe, mis lubavad kokkamisel raha kokku hoida. Osad on sulle kindlasti tuttavad, teised võivad tunduda veidi liiga lihtsad. Ent kogenud sendisaagijad kinnitavad – vanade knihvide meenutamine koos mõne lihtsa tegevusmuutusega võib kuu lõpus sulle arvele hulga eurosid alles jätta.