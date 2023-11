Kvaliteetne juust on hea ja maitsekas jõulukingitus – aga millist Andre Juustufarmi juustu ikkagi eelistada?

Andre Grand Old on seevastu Andre Grandi pika laagerdusega versioon. Koorene karamell maitses, muresus, suured kristallid – see lihtsalt viib keele alla! Pealegi on tegemist tõeliselt maitseka (nii kaudses kui otseses mõttes) kingitusega.

Andre Prima on täiuslik nii snäkilauale kui ka erinevatesse toitudesse – näiteks risotosse või pastasse. Maitselt on see eelnevatest juustudest veidi tugevam, nii et sobib just juustugurmaanile kinkimiseks. Kõlama jääb tasakaalustatud vahelduv magus-hapu mekk ning maitsest kumab läbi ka parmesani ja cheddarit. Järelmaitse on pikk ja kreemine… juust lausa sulab suus ning valgukristallid krõmpsuvad hamba all.

Andre Old Prima on aga eelmine juustu kaua laagerdunud versioon. Selle puhul on plussiks muresus, kõva tekstuur ja pähkline koorekaramelli maitse.

Foto : HEIKKI AVENT

Andre Musc on juust, milles on rohkelt iseloomu! Maitses on tunda omapärast muskaatpähklit, hamba all tajub krõmpsuvaid kristallitükke. Ideaalne juust snäkilauale. Muuseas, muskaatpähklit peetakse ka afrodisiakumiks – nii et kui tahta kedagi ära võluda, siis võib seda vist kingituseks viia… Kes eelistab aga eelneva juustu kaua laagerdunud versiooni, võib valida Andre Musc Oldi.

Andre Capo on Andre Juustufarmi toodetest kõige erilisem. Kui valida see juust, siis peaks olema ihalus millegi omanäolise järgi. Maitses on tunda röstitud sibulat ja krõbedat peekonit, samas on see siiski suussulav ja koorene. Ka lõhn on meeldivalt omapärane.