HEAS MÕTTES RASVAST! 10 maitsvat ja tummisemat, ent siiski tervislikku sööki, millega külma kontidest peletada

Tiheda konsistentsiga raguud, kus kõik koostisosad on üsna ühesuuruste paladena, on hea teha nädalavahetusel, sest roog vajab pikemat haudumist. Kuid seda paremini ju maitsed ühtlustuvad. Purustatud tomatid vali sellised, mis on maitsestatud tšilli või ürtidega.