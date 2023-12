TOIDUTARE ARHIIV | GLÖGIDE ABC | Maire Suitsu lihtne õpetus: kuidas teha maailma parimat kodust glögi just sinu maitse järgi

Jõulude kommertslikkus teeb küll tuska ning iga aastaga lükatakse jõulueelne ostuhullus aina varasemale ajale. Kuid oma kodus ja iseendas annab neid asju reguleerida ning see annab võimaluse valida just sellise tempo jõuludeks valmistumisel, mis mulle, sulle ja meie peredele sobib. Vaikne toimetamine, asjade üle järelemõtlemine, plaanide tegemine ning jõulumenüü kavandamine ning aasta kaunima õhtu planeerimine on see, mis selle aja just eriliseks ja meeldejäävaks teeb.