MIKS TÄNA VERIVORSTE SÜÜA? Eestlastel on kombeks just nii tähistada esimest lund. Vaata retsepte, kuidas neid serveerida!

Täna hommikul oli taas teatud kohtades Eesti maa valge. Niisiis, toetudes kunagisel Nõo lihatööstuse jõululõunal avaldatule teame me, et sa sead sammud poodi ja poetad ostukorvi arvatavasti selle hooaja esimese verivorsti.

Kui aga sulle tundub, et tavaline vorstike poole piisavalt huvitav ja sa tahaks midagi enamat, siis Toidutarel on just vajalikud retseptiideed selleks!