10 KOOKI UUTEKS ALGUSTEKS | Küpseta 1. septembriks mis tahes ettekäändel midagi maitsvat – soolast või magusat!

Väikesed tähistamised teevad elu ilusamaks. Esimese septembri kook ei pea olema midagi teab mis uhket. See võib olla mõni vana lemmik või siis vastupidi, uus katsetus. Peaasi on tunda rõõmu uuest algusest – kipub ju meil septembri alguses paljuski aasta n-ö uuesti algama.

Kata kindlasti ilus laud, sest serveerimine on pool söömismõnust. Ehi see kenade hooajaliste lilledega ja kasvõi korraks luba endale murevaba naudingut. Praegusel ärval ajal on see sinu vaimsele tervisele hindamatu väärtusega.