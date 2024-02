VASTLAKUKLEID IGALE MAITSELE: 10 retsepti, kuidas kodus ise kukliparadiis korraldada

Vastlakuklid vanillikreemiga

Vastlakukleid teavad ja söövad kõik. On pisut ebaõiglane, et nii maitsvaid kukleid pakutakse vaid kord aastas, tegelikult võiks neid ju valmistada vähemalt terve kuu jooksul. Kuklite õnnestumiseks on oluline kasutada õiget jahu – pärmitainaküpsetiste jaoks on parim suurema, vähemalt 12% proteiinisisaldusega jahu. Kogus 16 kuni 18 tükki.