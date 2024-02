MUISTSE EESTI NAISTEPÄEV! Naised jõid kõrtsis küünlapuna ja mehed tegid kodus tanguputru sealihaga (vt retsepte)

See kook on inspireeritud vanast heast nostalgilisest mannapudrukoogist. Toitumise trend on liikunud aina rohkem tervislikkuse suunas, sestap on ka selles koogis kasulikum asendada manna hirsiga. Hirss on rikas mineraalainete poolest ning sisaldab väärtuslikke aminohappeid. Kook vajab aega maitsestumiseks ja läbi imbumiseks, seepärast võiks selle valmistada eelmisel päeval.