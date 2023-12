SÄÄSTUAJA JÕULULAUD | Kuidas katta pühadelauda kokkuhoidlikumalt, aga sama maitsvalt

Vaesust ei pea teps mitte häbenema. Me ei hakka ka enne suuri pühi pidama loengut, kuidas uuel aastal võiksid oma väljaminekud üle vaadata ja otsida viise sissetulekuid suurendada. Sa tead arvatavasti niigi, mis on su võimalused, ja me saame vaid innustada neid kõiki kasutama.