HEAD BROWNIE-PÄEVA! 10 suus sulavat hõrku šokolaadiruudukese retsepti

Veidrate tähtpäevade kalendris on täna ehk 8. detsember ameerikapäraste šokolaadikoogikeste ehk brownie´de päev. Kuna tegu on väga lihtsa maiusega, mis sageli ei vaja ka küpsetamist, on see imehea ettekääne midagi õhtupoolikul sellel teemal valmis kokata ja homme kodus/koolis/tööl imetlevaid pilke nautida.