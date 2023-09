HEAD ŠNITSLIPÄEVA! Viini legendaarse keisrite maiuspala juured ja valmistamisnipid

Legendi kohaselt pani sellele Austria köögi tähtroale alguse marssal Joseph Radetzky von Radetz, kes tõi aastal 1857 selle retsepti Itaaliast Viini. Nimelt olla keegi krahv Attems maininud keiser Franz Josephile olukorrast Lombardias ülevaadet andes, et seal piirkonnas on kohapeal tegutseva välimarssali von Radetzi kinnitusel maitsev liharoog. Kui marssal naasis Viini, käskinud keiser tal see retsept kaasa võtta.