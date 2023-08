TOMAT TAHAB TALLELE: 10 särtsakat hoidist igale maitsele ja toidule

Türgi oad on värskelt keedetuna imehead, aga kui neid siiski üle jääb, tasub need koos tomatitega purki panna. Sobivad talvel liha ja kala kõrvale, aga ka paja- ja vormiroogadesse ning suppidesse.

Ahjus kuivatatud kirsstomatid Foto : Jaan Heinmaa

Olen aastaid kasutanud paljudes roogades Itaaliast ostetud päikesekuivatatud tomateid, olles “unustanud”, et neid saab ka ise teha. Uut vahvat raamatut, Kai Põldvee-Mürgi “Hoidistaja aastaringi” sirvides meenus, et olen ka ise varem tomateid ahjus kuivatanud. Eestimaiseid ahjus kuivatatud kirsstomateid on mugav kasutada pastaroogades ja pestos ning hea ka niisama näksida.