KÜLMSUPP TOMATIST PÄÄSTAB: 10 lihtsat leitsakusse passivat kosutavat leent

See supp on veidi teistmoodi – vaja on küll veidi kuumutada, ent lõppastmes pannakse jahtunud keedus sügavkülma ja serveeritakse siis, kui see on saanud pinnale esimesed jääkristallid. Väga jahutav ja kosutav! Retsept on pärit Toidutare aegade algusest ja pilti sel pole.