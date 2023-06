KANALIHA GRILLIL | 10 soodsat ja särtsakat ideed, kuidas linnuliha sütel valmistada

Kogunud Manona Paris , 23. juuni 2022 12:15

Kanaliha on grillipidude päästja, kuna võtab hästi omaks erinevate marinaadide parimaid omadusi ja valmib näljaste rõõmuks kiiresti. Ka on kalorid kontrolli all ning kasutusvõimalus väga lai - pane hiljem salatisse või suppi - ikka kulub ära.