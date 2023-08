KANNALÕHED PIINAVAD? Viis sammu, kuidas neist koduste vahenditega lahti saada

Lõhenenud kandade peamine tekkepõhjus on kuiv nahk, kirjutab Südameapteegi blogis proviisor Ave Niidu. Keha raskuse tõttu rakendub kannale raskus, nahk pinguldub ja venib pisut. Jalatallal on nahk kuivem kui mujal kehal. See on tingitud asjaolust, et seal pole rasunäärmeid ja seda piirkonda niisutavad ainult higinäärmed.