KUI PURJUS SA OLED? Vaata, kuidas mõjutavad promillid su tundeid ja tegusid!

Kui paar promilli on juba sees, on inimene segaduses, oimetu ja võimetu asjadest aru saama. Foto : Vida Press

Toimetas Sirje Maasikamäe , täna 17:00

Inimesed on erinevad – mõnel tekivad joobetunnused kiiremini ja kergemini kui teistel. Mõnel on aga alkoholitaluvus juba nii suur, et ta ei pruugigi enam tunda, kui täis ta juba on.