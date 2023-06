Kehas tiksub vaikselt aegpomm! Nii rikub kõhupekk tervist

Rasvmaks ehk steatoos pole ainult alkoholiga liialdajate tervisehäda. Kõige tavalisem põhjus on hoopis ülekaal, rasv vöökohal. Mida suurem on vööümbermõõt, seda suurem on tõenäosus, et maks on rasvunud.

Rasvmaksa nimes kajastub see, mis toimub selle haiguse ajal. Maks muutub „rasvaseks“, sest see toodab rohkem rasva, kui organism vajab, ja rasv hakkab kogunema maksas.

Maksale on eriti kahjulikud alkohol, kiiresti imenduvad süsivesikud ja rasvased toidud.

Tervise Arengu Instituudi andmetel on soovituslik vööümbermõõt naistel alla 88 cm ja meestel alla 102 cm.

Mis juhtub, kui maks on rasvunud?