KAS MAITSEB HÄSTI? Mis juhtub, kui juua iga päev õlut?

Kuigi õllel on ka kasulikke omadusi, ei tohiks seda siiski rüübata iga päev – osadel inimestel võib olla alkoholismiks geneetiline soodumus, kuigi nad seda ise ei tea. Ja on risk, et juues õllekogused kasvavad. Uuringud näitavad, et alkoholi tekitatud kahju on otses seos joodud kogusega.