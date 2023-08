ÄRA LASE PUUKIDEL SUVE ÄRA RIKKUDA! 5 olulist asja, mida peaksid kindlasti teadma

Mõned kardavad lausa haiglaselt puuke. Puukidest hoolimata võid ikka minna metsa ja heinamaale. Arvatakse, et puuke tuleb aasta aastalt juurde ja neid on aina suuremal alal. Jah, risk haigestuda on olemas, kuid kas pead sellele kogu suve mõtlema? Oska ennast kaitsta ja võta asja rahulikult.