KEHA VAJAB TUULUTUST! 5 vastikut tervisehäda, mis sind tabavad, kui sa ei vaheta iga päev aluspükse

Aastal 2012 tehtud uurimuse järgi on n-ö keskmisel naisel 34 paari aluspükse. Kuid suhteliselt suurest püksikute arvust hoolimata kannab nii mõnigi naine samu aluspükse mitu päeva järjest. Kui püksid paistavad puhtad ja vahel tõesti juhtub, et kannad neid järjest paar päeva, siis mingit suuremat probleemi ei tohiks tekkida. Aga kui sul on halb komme sageli pikalt samu pükse kanda, ähvardavad sind mitmed tüütud mured.