Vähiravifondi 10. sünnipäev tõi silma rõõmupisarad: „Sellest on olnud nii suur abi! Ravi toimib.“

Karavajeva on kange naine, kes on tahtnud kogu aeg ise hakkama saada, kuid ühel hetkel vajas rinnavähki põdev naine siiski vähiravifondi abi. „Tehtud! Tehtud! Tehtud!” – Karavajeva meenutas pisarsilmi, kuidas ta hakkas saama sõnumeid inimestelt, kes olid annetanud vähiravifondile. Fond on toetanud tema rinnavähiravi üle kahe aasta 35 tuhande euro eest.