Miks mu jalad ja käed aina külmetavad?

Külmade jalgade ja käte põhjuseid selgitab Confido Tartu Raatuse kliiniku reumatoloog Liis Puis: «Jäsemete külmetamine on levinud probleem ja enamikul juhtudest pole selle taga tõsist haigust. Kui külma käes lähevad jäsemed jahedaks, on see täiesti normaalne füsioloogiline reaktsioon, sest veresooned ahenevad ning verevarustus väheneb, et hoida verd ja soojust meie kehatüves elutähtsates organites, näiteks südames, neerudes ja ajus. Tegu on loomuliku reaktsiooniga.