Selgusid maailma kõige õnnelikumad linnad! Edetabelisse pääses ka üks Eesti linn

Briti projekt Institute for Quality of Life paigutas edetabelisse 200 linna, mis on jagatud kuld-, hõbe- ja pronksitasemele. Esimesed 23 linna on kuldtasemel. Kuna edetabeli koostajate arvates ei saa tuua välja üht ja ainsat liidrit, on kuldtaseme linnad tähestikulises järjekorras. Soome linnadest pääses kuldtasemele Helsingi.