HIRMUÄRATAV LEVIK: Euroopas on leetreid 30 korda rohkem kui varem!

„Ma ei mäleta palju sellest ajast, kui olin kuueaastane, küll aga on väga selgelt meeles leetrite põdemine,“ meenutab 60ndates eluaastates Leili. „Piinav kõrge palavik. Lööve. Tuba oli pimedaks tehtud.“ Haiguse levik on Euroopas taas hirmuäratavalt kasvanud. See ei ole kerge haigus.