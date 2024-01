SURMAV SÄÄSEHAMMUSTUS | Kas Eestis võib tõesti nakatuda dengepalavikku tekitava viirusega?

Kuu aega tagasi polnud paljud võib-olla kuulnudki, mis haigus on dengepalavik, mida levitavad sääsed. Reisil nakatunud eestlase surm aga äratas palju küsimusi. Ühismeedias on liikvel jutud, et seda haigust levitavaid sääski leidub ka Eestis.