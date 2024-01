Lipödeem – tõbi, mis viib viimsegi enesekindluse

Pikaajaline suhe lõppes keskkooli lõpus, väljavalitu pettis teda. Laura peas tekkisid mõtted, et ilmselt lõi peig üle aisa, sest tema on paks ka kole. Ülikooli minnes hakkas ta kaaluga tegelema.

Sport on Laurale olnud südamelähedane teema. Kui pealtnäha oli ta suurepärases vormis ja väga sportlik rühmatreener, siis pinna all pulbitses endiselt ebakindlus jalgade pärast. Eriti hirmus oli pärast trenni riietusruumis pesema minemine, sest Laura kartis, et ta ei näe välja, nagu treener peaks olema. Ta eelistas jalgu varjata. Ent ükskõik, milliseid pingutusi naine ette ei võtnud, kui palju treeningsaalis ei rassinud või toitumist ei jälginud, jalgadele see ei mõjunud.