Puukentsefaliit põhjustas halvatuse: „Mulle oli tähtis, et olen elus.“

Kui Raplamaal elav Katrin Polli (54) möödunud suvel metsast tühja korviga koju tuli, ei olnud tal aimugi, et oli enese teadmata toonud seente asemel kaasa hoopis pisikese pahalase. Kui ta paar kuud hiljem kiirabiga haiglasse viidi, selgus, et ta on nakatunud puukentsefaliiti. Tüsistusena tekkis ühe näopoole halvatus.