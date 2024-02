ETTEVAATUST, KARDEMON! Nende haiguste korral tuleb sellega piiri pidada

Kardemon on hinnatud vürts toidule meeldiva eksootilise aroomi ja maitse andmisel, Skandinaavia on üks suuremaid kardemoni tarbijaid ja India köögis on kardemon tavapärane maitseaine. Seda lisatakse peamiselt magustoidule, kuid kardemon sobib paremini soolastesse roogadesse, kus avaldub eriti intensiivselt selle vürtsi eksootiline maitse. Tänu tugevale omapärasele maitsele ja lõhnale pole seda toidule maitse andmiseks vaja palju lisada.